CHP’li Eren Erdem tutuklandı: ‘FETÖ’ye yardım’dan 22 yıl hapsi isteniyor

İki dönem CHP’den milletvekilliği yapan Eren Erdem tutuklandı.

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyince milletvekilliği ve dokunulmazlığı sona eren Eren Erdem, Twitter’dan saat 01.59’da yaptığı açıklamada “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

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Erdem hakkında İstanbul başsavcılığı, ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı. Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor. CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Kılıçdaroğlu telefonla takip etti

Sabah saatlerinde İstanbul’a götürülen Eren Erdem 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla bilgi aldığı öğrenilen duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski il başkanı Cemal Canpolat, CHP’li mevcut ve eski milletvekilleri Mahmut Tanal, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı, Sibel Özdemir, Turan Aydoğan izledi.

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‘Kaçsam kaçardım’

Erdem mahkemedeki savunmasında Ahmet Şık’a ‘FETÖ’cü’ diyen yapının şimdi kendisini ‘FETÖ’cü’ ilan ettiğini belirterek şunları söyledi: “Suçlu olsam kaçardım suçsuzum ve mücadeleye devam. Kaçsam kaçardım ama buradayım. FETÖ’nün gazeteye (Karşı gazetesi) tek kuruş verdiğini ispat etsinler idamımı talep ederim. O dönem ilanlarla ayakta durduk. Cumhuriyet, Birgün biz ‘Yayın yasağını deleceğiz’ dedik. En fazla bu suçla suçlanabilirim. Bu iddianame FETÖ ile mücadeleye zarar verir, sulandırır, bütün dünya dalga geçer. Namusumu ortaya koyarak söylüyorum, gitsem giderdim. CHP PM üyesiyim, nereye gideceğim? İddianame çürük. İçinde ayçiçeği var, kabak çekirdeği var. En fazla cumhurbaşkanına hakaretten ceza alırım. Milletvekilliğimin düştüğü hafta tutuklanmam adalete zarar verir. Ben suçlanıyorsam Hakan Fidan da suçlanmalı. Suçum 17- 25’te haber yapmak. İddianamede ‘Gazete FETÖ matbaasında basıldı’ dediler. Benim üzerimden CHP yıpratılmaktadır. Aydınlık da aynı matbaada basıldı. Bu devir benim gibi muhalif kişileri hedef gösterip korku imparatorluğu yaratıyorlar. Siyasette hep altıncı viteste gittim. Eleştiri dozajımı düşürmedim, düşürmem. Çoluğu çocuğu olan namuslu biriyim.”

Savunmayı dinledikten sonra duruşmaya kısa bir süre ara veren mahkeme Erdem’in tutuklanmasına hükmetti.