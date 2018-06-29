CHP’li Eren Erdem gözaltında: ‘FETÖ’ye yardım’dan 22 yıl hapsi isteniyordu

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem Ankara’da gözaltına alındı.

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday göstermeyince milletvekilliği ve dokunulmazlığı sona eren Eren Erdem Twitter’dan saat 01.59’da yaptığı açıklamada “An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu şu bilgiyi verdi: “Ankara Emniyet Müdürlüğü ile konuştum.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama kararı üzerine gözaltına alınmış ve İstanbul’a götürülecek Yargı yurt dışı yasağından sonra anlaşılan hızla yakalama kararı vermiş.”

Sezgin Tanrıkulu uygulamayı ‘düşman ceza hukuku’ diye niteledi.

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Erdem hakkında İstanbul Başsavcılığı, ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı. Erdem’le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanaklarının kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Eren Erdem’in 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurtdışı yasağı nedeniyle engellenmeşti.