CHP’li Erdoğdu: Hükümetin UKOME’de yaptığı değişiklik darbedir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin dün yayınladığı genelge ile Ulaşım Koordinasyon Kurulu’nun (UKOME) yapısını değiştirmesinin ‘bir tür darbe’ olduğunu söyledi.

Yapılan değişiklikle büyükşehir belediyeleri -temsiliyet göz önüne alındığında- UKOME’de azınlığa düşmüştü. Kararın ‘siyasi’ olduğunu vurgulayan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burası sizin oyuncağınız değil, İstanbul” diyerek iptal için Danıştay’a başvurulacağını söylemişti.

Reklam

‘Bu değişiklik ‘Siz seçtiniz ama biz beğenmedik’ demek’

Erdoğdu, UKOME’de 11’i İBB, 10’u hükümet tarafından belirlenen 21 üyenin bulunduğunu, yapılan değişiklikle üç bakanlığın daha UKOME bünyesine dahil edilerek üye sayısının hükümet lehine 27’ye çıkarıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu şu demek: Artık büyükşehirlerin ulaştırma politikasını seçilmiş belediye başkanları değil, atanmış bürokratlar yönetecek demek. Bizim anayasamızda ve yasalarımızda merkezi yönetimin ve yerel yönetimin yetkilere belirlenmiş ve net olarak ayrılmıştı. Biz bu yetkilerle 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde seçildik. Halkımız bu yetkilerle büyükşehir belediye başkanlarımı seçtiler. Ancak hükümet çıkardığı bu genelge ile halkımıza şunu söylüyor: ‘Siz seçtiniz ama biz sizin seçiminizi beğenmedik. Biz sizin verdiğiniz yetkileri bu genelge ile alıyoruz’ diyor.”

‘Amaçları belediyeleri çalışamaz hale getirmek’

Bu genelgeyle anayasa ve yasaların ilgili maddelerinin iptal edildiğini ve belediyelere kısmi bir kayyım atandığını ifade eden Erdoğdu şöyle devam etti: “Bu demokratik idareye saygısızlıktır, hukuk tanımamazlıktır. Amaçları büyükşehir belediye başkanlarımızı çalışamaz hale getirmek, başarısız kılmaktır. Ama büyükşehir belediye başkanlarımızı engellemek, halkı da hizmetten mahrum bırakmak demektir.

Bununla da kalmıyorlar, aynı zamanda Yerel Yönetimler Yasa Tasarıları’yla da halkımızın seçtiği, bu yetkilerle seçtiği büyükşehir belediye başkanlarımıza bir tür kayyum atama, bir tür darbe yapma, bir tür çalışamaz hale getirme çabalarıyla ne yazık ki, demokratik iradeye büyük saygısızlık ediyorlar. Ama biz gereğini yapacağız bu genelgeyi Danıştay’a götürüyoruz. Umarız ki, yargı adaletle karar verecektir.”