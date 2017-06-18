CHP’li Erdoğdu: Erdoğan, medya patronlarına ‘Yürüyüşü vermeyin’ dedi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gazete yöneticilerine ‘Adalet Yürüyüşü’nü yayınlamamalarını ’emrettiğini’ söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında 25 yıl ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a 15 Haziran’da yürüyüş başlatmıştı.

Erdoğdu Twitter yaptığı paylaşımlarda, “Erdoğan dün akşam bütün gazetelerin yöneticilerini, özellikle Aydın Doğan’ı çağırıp Adalet Yürüyüşü’nü vermemelerini emretti” ve “Adalet yürüyüşünü yayınlamayı teröre destek saydı. Çünkü korkuyor. Anadolu yollarından yükselen adalet çığlığı Saray’ı sarsıyor” diye yazdı.

2- Adalet yürüyüşünü yayınlamayı teröre destek saydı… Çünkü korkuyor… Anadolu yollarından yükselen adalet çığlığı Saray'ı sarsıyor…. — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) June 18, 2017

Erdoğan söz konusu konuşmada, CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılanları darbecilerle bir tutarak, “Sizin 15 Temmuz’dakilerden ne farkınız var?” demişti.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle noktalamıştı: “Haber peşinde koşmakla, ihanete aracılık etmek tamamen farklı şeylerdir. Manşetini, kalemini, gazete sayfalarını, terör örgütünün emrine verenlerle, eline silah alıp dağa çıkan arasında temelde bana göre hiçbir fark yoktur. Terör örgütü mensupları ile işbirliği içinde hukuku çiğnemenin, milli güvenliği tehdit eden eylemlere girişmenin elbette bir müeyyidesi olacaktır.”