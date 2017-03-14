CHP’li Erdoğdu: AKP’li belediye ‘Hayır’ TIR’ını engelledi, yöneticilerimiz darp edildi

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Sirkeci Meydanı’na kampanya çalışması için girmek isteyen ‘Hayır’ TIR’ının AKP’li Fatih belediyesi görevlileri tarafından engellendiğini duyurdu.

TIR’larının belediye görevlileri tarafından engellenmesine Twitter hesabından tepki gösteren Erdoğdu, “Sirkeci’de aracımız AKP’nin sürekli faaliyet gösterdiği meydana sokulmuyor… Kim yasakladı? Tabi ki faşist Hollanda! Irkçı Avrupa!” diye yazdı.

Referandum sürecinde hassas davrandıklarını söyleyen CHP’li vekil şöyle devam etti: “Referandum huzur içinde geçsin diye dişimizi sıktık. Ses çıkarmadık. Yeter. Haddinizi bilin. Bu akşam saat 17:00’de İl Başkanımız engellendiğimiz Sirkeci Meydanı’na geliyor. Yalnız bırakmayın. Yakınlardaysanız destek verin.”

‘AKP ilçe yöneticilerimizi darp etti’

Esenlerde İlçe Sekreterimiz ve İlçe Yöneticimiz, Esenler Bel Bsk huzurunda AKP Yöneticileri ve Belediye çalışanları tarafından darp edildi.. pic.twitter.com/zxjJVAE1gn — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) March 14, 2017

CHP’nin ‘Hayır’ TIR’ının meydana girişini engelleyen zabıta ekiplerinin yola çöp konteynerleri ve zabıta araçlarıyla barikat kurduğu görüldü. Erdoğdu, CHP ilçe sekreteri ve yöneticisinin, AKP yöneticileri ve belediye çalışanları tarafından darp edildiğini yazdı.