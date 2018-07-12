CHP’li Erdem’in avukatı: Cezaevine dede çağrılmasına izin verilmedi, imam önerildi

Tutuklu CHP parti meclisi (PM) üyesi Eren Erdem’in, cezaevine Alevi dedesi çağırmasına izin verilmediği, alternatif olarak imam önerildiği belirtildi.

artigercek.com’dan Esra Koçak Mayda’ya konuşan Erdem’in avukatı Onur Cingil, Erdem’in inançları gereği kaldığı Silivri Cezaevi’ne Alevi dedesi çağırmak istediğini söyledi.

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Cingil, şunları anlattı: “Eren Erdem’in inançları gereği cezaevine Alevi dedesi çağırmak istemesi yasal hakkıdır. Ancak cezaevi yönetimi bize sözlü olarak ‘İmam istiyorsanız çağırabilirsiniz ancak dede olmaz’ dedi. Biz de bu açıklamanın bir de yazılı olarak elimize ulaşmasını bekliyoruz.”

Kendilerine yapılacak açıklamanın ardından yasal bir süreç başlatacaklarını ifade eden avukat, cezaevi yönetiminin mevzuattaki “Din görevlisi çağırılabilir” ifadesini yalnızca Sünni mezhebinin din adamı imam olarak algılamasının çifte standart olduğunu söyledi.

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Erdem’e suçlamalar

İstanbul başsavcılığı, Erdem hakkında ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı.

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Erdem, 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. CHP’li vekil 19 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.