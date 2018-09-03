CHP’li Erdem partisinden ‘mücadele’ istedi: Tutuklanan CHP’nin bizzat kendisidir

Tutuklu CHP parti meclisi (PM) üyesi Eren Erdem, partisine gönderdiği mektupta, “Parti meclisimizin bugünden itibaren sırtındaki büyük sorumlulukların ağırlığını taşıyabilecek bir mücadeleye girişmesini umuyorum” dedi.

Hürriyet’ten Rıfat Başaran’ın haberine göre, Erdem Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektuba şöyle başladı: “Toplantıya katılamadığım için mazeret bildirmeyi zul sayarım. Mazeretim, Türkiye’nin iliklerine kadar yaşadığı bu hukuksuz rejimdir. Ben partim, yoldaşlarım ve bu ülkenin ve bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat insanları için tutuklandım. Dosyamda bir tek delilin olmayışı bunun en açık göstergesidir.”

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Tutuklu CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nu, “Tutuklanan Eren Erdem ya da Enis Berberoğlu değildir. 95 yıllık çınarın, CHP’nin en üst karar organının bizzat kendisidir” sözleriyle anan Erdem, “Halkımız, emperyalizmin dayatmalarına ve içerideki baskıcı rejimin zorbalığına mecbur değildir. Bu kilidi kırıp demokrasi kapısını açacak tek güç CHP’dir. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz” dedi.

Erdem şöyle devam etti: “Bir ordu düşünün ki, savaş alanında yaralı askerini geride bırakıp, ganimet için taarruz edip savaşı kazansa dahi aslında her şeyi kaybetmiştir. Ve yine bir ordu düşünün ki, burnu kanayan bir askerin dahi yarasına merhem arayan komutanının öncülüğünde, bir muharebeyi kaybetse dahi savaşı muhakkak kazanacaktır. İşte Mustafa Kemal Atatürk, bu örneklerden ikincisini tatbik edenlerdendir. Bugün burada yazdığım mektup ile hem tarihe hem parti hafızamıza hem CHP tutanaklarına not düştüğümün farkındayım. Parti Meclisimizin bugünden itibaren sırtındaki büyük sorumlulukların ağırlığını taşıyabilecek bir mücadeleye girişmesini umuyorum.”

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Erdem’e suçlamalar

İstanbul başsavcılığı, Erdem hakkında ‘FETÖ/PDY’ örgütüne yardım suçlamasıyla 22 yıl hapis talep ederek iddianame hazırlamıştı.

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında Karşı gazetesinde çalıştığı dönemde MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanakların kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması savcı tarafından örgüte yardımın kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

CHP’li vekilin 22 Mayıs’ta Atatürk Havalimanı’ndan Almanya’ya gidişi bu dava kapsamında konan yurt dışı yasağı nedeniyle engellenmişti.

Erdem, 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. CHP’li vekil 19 Eylül’de ilk kez hakim karşısına çıkacak.