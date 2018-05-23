CHP’li Erdem ‘MİT TIR’ları’nı açtı: Tezcan herkese dağıttı, ‘havuz’ çirkefçe sunuyor

Milletvekili aday listesinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkında hazırlanan ‘FETÖ’ iddianamesinde suçlanmasına neden olan tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan aldığına ilişkin sözlerini açtı: “Tezcan, üç dört sene önce çıktı bunları göstererek basın açıklaması yaptı. Mal bulmuş mağribi gibi atlamanıza da gerek yok.”

Erdem’in dün gece sarf ettiği sözlerle ilgili İstanbul başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Erdem dün sabah Almanya’ya seyahat etmek üzere gittiği Atatürk Havalimanı’ndan, hakkında 22 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame kapsamında alınan yurt dışı yasağı nedeniyle geri dönmek zorunda kalmıştı.

Erdem’le ilgili suçlamalar arasında MİT TIR’ları operasyonuna ilişkin tutanaklarının kendisinde bulunması ve bunları yayması da yer alıyor. Ayrıca Erdem’in Zaman gazetesine yönelik operasyon yapıldığı gün gazeteye giderek destek olması da suçlamalar arasında.

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Artı TV’ye dün gece telefonla canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Erdem, “MİT TIR’ları davası hususunda yaşanan hadise. Yarın biz bunu savcılara da söyleyeceğiz. Bu tutanakları ben genel başkan yardımcımız Bülent Tezcan’dan temin ederek tweetler attım” demiş, Zaman gazetesine operasyon sürecinde gazetenin önüne partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla gittiğini söylemişti.

Erdem’in bu sözleri hükümete yakın medya tarafından ‘CHP’de kriz’ temasıyla servis edilmişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Erdem, CHP’li vekil Dursun Çiçek’in geçen yıl Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a verdiği söyleşide ‘kayyım atanan gazetelere görevlendirmeyle gidildiğini’ anlattığını hatırlattı.

Erdem şöyle devam etti: “Zaten bilinen bir şey. Yeni gibi sunmaları çirkeflik. Yine MİT TIR’ları tutanakları soruldu programda. Yahu bu tutanaklar zaten aleni, herkeste var. Sayın Tezcan üç dört sene önce çıktı bunları göstererek basın açıklaması yaptı. Bu da bilinen, haber olmuş ve özel bir durum taşımayan bir şey. Nasıl sunuyor bunu ‘havuz’? Çirkefçe… Ortada gizli kapaklı bir şey yok. Mal bulmuş mağribi gibi atlamanıza da gerek yok.”

Tezcan: Gazetecilere dağıttım

Tezcan ise MİT TIR’larına ilişkin belgeleri Meclis’te açıkladığını ve o toplantı sonrasında da o belgeleri isteyen gazetecilere verdiğini belirtti. Tezcan, Erdem ‘in de o dönemde gazetecilik yaptığını söyledi.

Tezcan, “Her namuslu siyasetçi, böyle bir belgeyi bulduğu zaman açıklar. Her namuslu gazeteci böyle bir belgeyi yazar ve takip eder” dedi.