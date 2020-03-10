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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Erdem: Beni tekrar hapse atmak istiyorlar

Yargıtay başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi Eren Erdem hakkındaki tutuklama kararının onaylanmasını istedi. Erdem, “Beni tekrar hapse atmak istiyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan dört yıl iki ay hapis cezasına çarptırılan Erdem, 31 Ekim 2019’da tahliye edilmişti. Kararda Erdem’in infaz süresi dikkate alınmıştı.

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Yargıtay başsavcılığı, Erdem hakkında daha önce verilen tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir tebliğname gönderdi.

Kararı DW Türkçe’den Hilal Köylü’ye değerlendiren Erdem, tebliğnamenin tarihinin Odatv yöneticileri hakkında verilen tutuklama kararıyla aynı güne denk geldiğini söyledi. Erdem şöyle devam etti: “Ben daha önce tahliye olmuştum, beraat etmemiştim. Yargıtay başsavcılığı, hakkımdaki tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tebliğname göndermiş. Beni tekrar hapse atmak istiyorlar. Yargıtay’a yakışmıyor.”

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