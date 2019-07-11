CHP’li Emir: Son beş yılda 84 bin 462 çocuk doğum yaptı

‘Çocuk gelinler’i Meclis gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de son beş yılda 84 bin 462 kız çocuğunun doğum yaptığını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Erken yaşta yapılan evliliğin Anayasa’ya da aykırı olduğunu belirten Emir, bunun çocuk hakları açısından bakıldığında hem erkek hem de kız çocuklar için bir ihlal olduğunu ifade etti.

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CHP’li vekil, doğu ve güneydoğu bölgelerinde evlilik yaşının 11’e kadar düştüğünü, son 10 yılda 16-17 yaş grubunda toplam 381 bin 418 kız çocuğunun evlendiğini söyledi.

Erken yaşta yapılan evliliklerin kadınların toplumda zaten ‘eşitsiz’ olan konumunu pekiştirdiğini vurgulayan CHP’li Emir, “Erken yaşta veya zorla evlendirilen kız çocukları, aile içi şiddete ve cinsel istismara karşı savunmasızdır” dedi. Emir, konuya ilişkin Meclis araştırması talebinde bulundu.