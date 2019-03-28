CHP’li Ekrem İmamoğlu: Anketlerde kesinlikle öndeyiz

İYİ Parti destekli CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, anketlerde önde çıktığını belirterek HDP seçmeniyle ‘olağanüstü iletişimleri’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

BBC Türkçe’den Mahmut Hamsici ve Esra Yalçınalp’a konuşan İmamoğlu, seçilirse Taksim Meydanı’na yeni bir proje hazırlayacağını, Gezi Parkı’nın da korunacağını dile getirdi.

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CHP’li aday, ‘beton denizi’ Taksim Meydanı’nın kimliksizleştiğini belirterek yönetime gelir gelmez İstanbul’u temsil eden bir meydan yapılacağını söyledi.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın “Suriyeliler huzuru bozarsa tutar göndeririz, kusura bakmasın” sözlerini ‘anlamsız ve kampanya dili’ diye tanımlayan İmamoğlu, Suriye’de barışın tesisi için çaba harcayacağını, buradaki insanlara vatanlarına dönmeyi anlatacağını, buna zemin hazırlanacağını ifade etti.

İmamoğlu daha önce “HDP’li seçmenle ortak bir dil yakalamışsak ne mutlu bana” demişti. CHP’li aday, “Bu dili yakaladığını düşünüyor musunuz?” sorusuna “İnanılmaz. Ve bu ortak dil o kadar aslında gerçekçi ve bu vatanın, bu memleketin, bu ülkenin lehine ki” cevabını verdi.

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CHP’li aday şöyle devam etti: “Belki de en böyle, nasıl diyeyim, en istekli kitle. Sanıyorum bir samimi geçiş yakaladık ve HDP’li seçmenle olağanüstü üst seviyede bağ kurduğumuzu düşünüyorum. Zira bu şehirde 16 milyon insan var, hiçbiri birbirinden farklı değil.”

‘Anketlerde kesinlikle öndeyiz’

İmamoğlu, seçim güvenliğiyle ilgili, teknik ve hukuki altyapılarına güvendiğini belirterek şöyle devam etti: “İnsanlar sandıklarının başında bekleyecek ya da okullarının önünde bekleyecek, sonuçların sağlıklı bir biçimde ilçe seçime gitmesini sağlayacak. Ama şu anda hiçbir kaygı duymasınlar. İstanbullu hemşerilerime inşallah ilk sonuçları biz açıklayacağız.”

İmamoğlu, anketlere dair de şöyle konuştu: “Tam beklediğimiz gibi. Özellikle son dönemde, ben sahada nasıl bir karma yapıyı görüyorsam anketlere yansımış durumda, iyi durumdayız. Biz kesinlikle öndeyiz. Başka anketler de var elimizde, kendilerine yaptırdıkları anketleri de görüyoruz.”

