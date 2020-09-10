CHP’li Datça belediyesinden ‘buz gibi’ mesaj

Muğla’nın Datça ilçesinin CHP’li belediyesi, İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’de yayınladığı mesajda, dönemin Yunan komutanı Nikolaos Trikupis’un resmini, “Su soğuk ama girince alışıyorsun” ifadesiyle paylaştı.
Paylaşım sosyal medyada beğeni aldığı kadar ırkçı ve şovenist bulunarak tepki de topladı.
Belediye sessiz kalmayı tercih etti. Mesaj halen duruyor.
Datça belediyesi 9 Eylül 2016’da da aynı paylaşımı yapmış, tepkiler üzerine kaldırmıştı.
Trikupis, Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir ve İnönü muharebeleri ve Ağustos 1922’de Türk tarafının başlattığı Büyük Taarruz muharebelerinde komutan olarak görev almıştı.