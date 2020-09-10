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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Datça belediyesinden ‘buz gibi’ mesaj

Muğla’nın Datça ilçesinin CHP’li belediyesi, İzmir’in kurtuluş günü 9 Eylül’de yayınladığı mesajda, dönemin Yunan komutanı Nikolaos Trikupis’un resmini, “Su soğuk ama girince alışıyorsun” ifadesiyle paylaştı.

Paylaşım sosyal medyada beğeni aldığı kadar ırkçı ve şovenist bulunarak tepki de topladı.

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Belediye sessiz kalmayı tercih etti. Mesaj halen duruyor.

Datça belediyesi 9 Eylül 2016’da da aynı paylaşımı yapmış, tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Trikupis, Kurtuluş Savaşı sırasında Eskişehir ve İnönü muharebeleri ve Ağustos 1922’de Türk tarafının başlattığı Büyük Taarruz muharebelerinde komutan olarak görev almıştı.

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