CHP’li Cihaner’den Gülmen ve Özakça için Kamu Denetçiliği Kurumu’na çağrı

CHP’li vekil İlhan Cihaner, sağlık durumları gitgide kritikleşen açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Kamu Denetçiliği Kurumu’nu göreve çağırdı.

Darbe girişiminin ardından KHK’yla ihraç edilen akademisyen Gülmen ve öğretmen Özakça, işlerine iade edilme talebiyle 107 gündür açlık grevinde.

Bugün iki eğitimcinin sağlık durumuna ilişkin ailelerinin yaptığı açıklamada, Özakça’nın kulaklarının tıkandığı, kas ağrılarının yoğunlaştığı ve iki gözünde de batma hissi olduğu; Gülmen’inse sıvı alımında çok zorlandığı, şiddetli kas ağrıları çektiği ve boynunu oynatamadığı açıklanmıştı.

‘Risk gün gibi ortada’

CHP’li vekil, Ankara Tabip Odası’nın ‘Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumlarında her an çok dramatik bir değişiklikle tedavisi imkansız sekel veya ölüm meydana gelmesi riskinin gün gibi ortada olduğu’ uyarısı yapıldığını hatırlatarak Kamu Denetçiliği Kurumu’nu göreve çağırdı.

Cihaner, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu çalışanlarının bir haksızlık yapılmış ise idarenin her türlü işlemini incelemek, ve idareye önerilerde bulunma görevini kuruma ve başdenetçiye verdiğini hatırlattı.

‘Hacet kapısı’

CHP’li vekil, başvurusunda, “2010 referandumu sürecinde de anayasa değişikliğinde ‘ombudsman’ kurumu öne çıkarılmış ve insan hakları alanında bir ‘hacet kapısı’ işlevi görmesi ve vatandaşların aklına gelen ilk yer olacağı sıklıkla belirtilerek Kamu Denetçiliği Kurumu oluşturulmuştur” diyerek Gülmen ve Özakça’nın muhatap bulamadığını hatırlattı.

Cihaner,“Bu bakımdan ‘insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygun’ bir çözüm bulunabilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumunu ve Başdenetçiyi göreve çağırıyoruz” dedi.