CHP’li Cihaner: Tarihin en antidemokratik iktidarına mağduriyet payesi verilmemeli

CHP İstanbul milletvekili İlhan Cihaner, Türkiye’nin, bakanların referandum mitingine izin vermeyen Hollanda’yla kriz yaşamasına ilişkin, “Bir kez daha bayrak aracılığıyla yanlışların üstünü örtmelerine yardım etmemek gerekir. Asıl ‘milli çıkarlara ihanet’ bakanların engelleneceklerini bile bile bu sorunu çözmeden Avrupa ülkelerine gitmeleridir” dedi.

Cumhuriyet’ten Kemal Göktaş’a konuşan, CHP’li vekil, Türkiye’nin Almanya ve Hollanda ile yaşadığı gerilimi, ‘despotik’ hükümetlerin krizlerden ‘milli çıkar’ söylemi ile çıkma stratejisinin bir parçası olarak yorumladı.

İktidarın amacının ortak bir düşman yaratarak referandumdan ‘Evet’ sonucunu çıkmasını sağlamak olduğunu söyleyen Cihaner şunları söyledi: “İç politikadaki gözü kara hamlelere rağmen düşman yaratmadaki başarısızlıkları gözlerini dışarıya çevirmelerine neden oldu. Şimdi herkesi etraflarında toplanmaya çağırıyorlar ama ne için? Tabii ki ‘Evet’ için… Bu tuzağa düşülmemesi gerekir. Bu aldatmacaya ‘Bayrak etrafında toplanma/yarış etkisi’ (rally around the flag effect) deniyor. Hiçbir olgusal karşılığı olmayan bu yapay ve zorlama kriz doğrudan iç politika hamlesidir. Tüm propaganda aygıtlarıyla ‘Hayır’ diyenlere terörist, çukur, vs. derken içeri atarken, yasaklarken dönüp utanmazca bizleri ‘bayrak etrafında toplanmaya’ çağırıyorlar. Bir kez daha bayrak aracılığıyla yanlışların üstünü örtmelerine yardım etmemek gerekir. Asıl ‘milli çıkarlara ihanet’ bakanların engelleneceklerini bile bile bu sorunu çözmeden Avrupa ülkelerine gitmeleridir.”

‘Umarım bu aptalca taktikten vazgeçerler’

Cihaner, yaşanan bu krizin AB ülkeleri ile ticaret yapan Türkiye’ye büyük ekonomik zararlar vermesinin yanısıra, bu ülkelerde yaşayan gurbetçilerin artan yabancı düşmanlığından giderek daha da muzdarip olacağını ifade etti: “Bu sorunun bir kere ortaya konulması lazım. Türkiye’nin ticaretinin yüzde 70’ini AB ülkeleri ile yapıyor. Şunu görüyor olmaları lazım. Özellikle Gezi’den bu yana artan yabancı düşmanlığı, her şeyin altında İngiltere, Almanya, üst akıl, Belçika’yı filan aramaları topluma nasıl bir yabancı düşmanlığı olarak yansıyor? Bunun yurt dışında da karşılık bulduğunu ihmal ediyorlar. Siz bir Alman yurttaşı olsanız, Türkiye cumhurbaşkanının sabah akşam sizi suçlamasına ilişkin ne düşüneceksiniz? Bunun sizin tercihlerinizde yer etmemesi mümkün değil. Bunun turizmden tutun, ticarete kadar, orada entegre olmaya çalışan yurttaşlara kadar yansımaları olacaktır. Orada çok büyük sorun var. Umarım bu aptalca taktikten vazgeçerler.”

Türkiye’nin seçim hukukunda yurtdışında propaganda yasağı olduğunu hatırlatan CHP’li vekil, bu kanunun yurtdışındaki vatandaşları korumak için getirildiğini söyledi. Avrupa ülkelerini ifade özgürlüğü açısından eleştirmeden önce bu kanunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Cihaner, “Ya arkadaş sen böyle yapıyorsun, kalkıp dışarıda Almanya’yı eleştiriyorsun. Senin yöneticin silah gösteriyor ateş ediyor, ‘Hayır’cılara, bunu yapacağım’ diyor, buna bir şey yapmıyorsun. Burada bizim de Almanya’yı, Hollanda’yı ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü açısından eleştirenlerin de dikkatli bir dil kullanması lazım. Tarihin gördüğü en anti demokratik iktidara bir düşünce özgürlüğü mağduriyeti payesini vermememiz lazım. Bu olayları değerlendirirken herkesin Türkiye’deki yasaklar ve çifte standartları hatırlatarak konuşmaya başlaması lazım” diye konuştu.

‘Cemaat ‘Evet’ oyu verebilir’

İktidarın bir kesimi ile cemaat arasında ‘sulh görüşmesi’ yapılıyor olabileceğini ileri süren CHP’li vekil, cemaatin referandumda ‘Evet’ oyu verebileceğini de iddia etti: “Cemaatten çok güçlü bir ‘Hayır’ tutumu almadı henüz Türkiye toplumu. ‘Hayır’ın buna ihtiyacı da yok esasen. Ama ‘Evet’ cephesi neredeyse sinekten yağ çıkarmaya çalışıyor. AKP dışında hangi iktidar gelirse gelsin cemaatle çok daha etkin bir mücadele edeceği çok açık. Çünkü AKP’nin cemaatle etkin mücadele etmemesi için önünde çok ciddi engeller var. Geçmişteki kriminal, ticari ortaklıklardan tutun, şu andaki kadrolarının içerisinde bile cemaatle geçmişte iş tutmuş çok güçlü yapılar var, kişiler var. Bu çok açık. Dolayısıyla etkin bir mücadele yapılmadığı da çok açık. Toplumun verdiği bunca krediye rağmen, mesela eleştirilerimizi belli bir dozda tuttuk şimdiye kadar, çünkü bu yapıyla yürütülen bir mücadele, ülkenin geleceği açısından, etkin ve adil olmak kaydıyla, önemliydi. Ancak gelinen noktada OHAL fırsatçılığıyla bu kredi heba ediliyor.”