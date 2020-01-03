CHP’li Cihaner: Kapatılan termik santrallere verilen garantiler devam ediyor

CHP Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner, Çevre Kanunu’na uymadıkları için kapatılan altı termik santrale devletin verdiği ‘üretim kapasitesi üzerinden alım garantisi’nin sözleşme süresinin bitimine dek devam edeceğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. ve 15. maddeleri gereği filtre takmayan Kahramanmaraş Afşin – Elbistan A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı kömürlü termik santralleri tamamen, Manisa Soma termik santrali ise kısmi olarak kapatılmıştı.

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DW Türkçe’den Pelin Ünker’in haberine göre CHP’li Cihaner söz konusu santrallerin devir sözleşmelerine dikkat çekerek, sözleşme gereği, eğer santral kamu tarafından kapatılırsa alım garantisinin sözleşme bitimine kadar devam edeceğini ifade etti.

Sözleşmeler kamuoyuna açıklanmalı

Buna ilişkin Afşin – Elbistan A termik santralinin devir sözleşmesini örnek gösteren Cihaner, şöyle konuştu: “Afşin A’nın devir sözleşme hükümlerine göre üretim kapasitesi üzerinden devletin alım garantisi var. Sözleşmede eğer kamu tarafından kapatılırsa bu alım garantisi, sözleşme süresinin bitimine dek devam edecek yazıyor. Bu anormal bir durum. Devir sözleşmelerinin kamuoyuna açıklanması gerekir.”

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin 20 Aralık 2019’da yayınladığı listeye göre, kapatılan altı santral, kapasite kullanım mekanizması kapsamında verilen teşviklerden 2020 sonuna kadar faydalanmaya devam edecek.

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