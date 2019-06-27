CHP’li Çeviköz: Anlaşmaya göre Erdoğan F-35’leri mahkemeye taşıyamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, F-35 anlaşmasına göre, katılımcılar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar için ulusal ya da uluslararası mahkemeye başvurulmayacağını belirtti.

Fotoğraf: Facebook

ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığını kaybedeceğini söylüyor.

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Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarması ve yaptırım uygulamasıyla ilgili Türkiye’nin şimdiden 1.25 milyar dolar ödediğini belirterek, “Böyle yanlış bir adım atarlarsa, uluslararası tahkim mahkemesine götüreceğiz, çünkü bugüne kadar harcadığımız parayı geri ödemelerini isteyeceğiz” demişti.

F-35 anlaşması uyarınca bunun mümkün olmadığını belirten emekli büyükelçi Çeviköz, anlaşmanın 17.1’inci maddesine göre, taraflar arasında anlaşmazlık doğması halinde bunun ‘yalnızca katılımcılar arasında görüş alışverişi yoluyla çözülebileceğini’ belirtti.