CHP’li Çelebi: İmza sayısı 600’ü geçti, bugün 634 bulunur

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, olağanüstü kurultay için verilen imza sayısının 600’ü bulduğunu belirterek bugün akşama kadar gerekli 634 imzanın tamamlanacağını söyledi.

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’de olağanüstü kurultay toplanması için delegelerden imza toplanmaya başlamıştı. Olağanüstü kurultay için delege tam sayısının salt çoğunluğuna denk gelen 634 imzayla başvuru yapılması şart. Bu sayıya, imza toplamaya başlanmasından itibaren 15 gün içinde ulaşılması gerekiyor. Pazartesi başlayan imza çalışmalarının bugün beşinci günü.

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Genel merkez yöneticileri ise imza sayısının ancak 470’e ulaşabileceği iddiasında.

Kurultayın toplanması için imza verenlerden Çelebi İzmir’de yaptığı açıklamada imzaların bugün öğlen itibarıyla 600’ü bulduğunu söyledi.

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Kurultay için gerekli 634 imzaya gün bitince ulaşılacağını ileri süren Çelebi, değişimin gerçekleşmemesi halinde yerel seçimlerde hüsran yaşanacağına işaret ederek şöyle dedi: “İmzaların 600’ü bulması bile büyük bir mesaj. Bir şekilde bu değişimin başlatılması elzem oldu. Bölünmeye gerek yok. Tabanın, halkın isteği belli. Halkta umut yaratacak bir değişime ihtiyaç var. Aksi takdirde yerel seçimler bizim için hüsran olur. O nedenle bunu bir an önce gerçekleştirmek gerekiyor. Ortak aklı ortaya çıkarmak gerekiyor.”