CHP’li Çam: Dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘Evet’ demek tarihi yanlıştı

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, “O dokunulmazlığın kaldırılmasına ‘Evet’ oyu vermek ve parmak kaldırmak tarihi bir yanlıştı” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün altıncı gününde Dihaber’ konuşan Çam, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ‘Evet’ oyu verilmesinin ‘son derece yanlış bir karar’ olduğunu söyledi.

CHP’li vekil, şöyle devam etti: “Dokunulmazlığım kaldırıldı ve şimdi yargılanıyorum. ‘Anayasa’ya aykırı ama ‘Evet’ diyeceğiz’ söylemi yanlış bir söylemdi. Bu nedenle ‘Evet’ oyu veren arkadaşlarımız da tarih itibariyle bu işin sorumluluğu altında. O dokunulmazlığın kaldırılması nedeniyle birçok milletvekili yargılandı ve tutuklandı.”

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını hatırlatan Çam, “O dokunulmazlığın kaldırılmasına evet oyu vermek ve parmak kaldırmak tarihi bir hata ve yanlıştı. Bunu kabul etmemiz ve bir özeleştiri yapmamız gerekiyor. Bu yürüyüş bu özeleştiriyi de kapsayabilir” dedi.

HDP’yi davet etti

Sadece Berberoğlu için yürümediklerinin altını çizen ve yürüyüşün Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’yle sınırlandırılmaması gerektiğini belirten CHP’li vekil, “Silivri’den Edirne’ye, Kocaeli’ndeki F Tipi’ne kadar tutuklu bulunan, hangi partiden olursa olsun insanların yargısız infaz ile tutuklanmasına karşı gerekirse oralara gidilmelidir” diye konuştu.

Çam, HDP’nin de yürüyüşe katılarak destek vermesi gerektiğini söyledi.