CHP’li vekilden soru önergesi: Anadolu Ajansı verileri kimden alıyor?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, seçim gecesi yaşanan veri akışı skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çakırözer, “Anadolu Ajansı verileri kimden alıyor” diye sordu.

Seçim günü saat 23:21’den itibaren, yarışın başa baş gittiği İstanbul’da oyların tamamlanmasına yüzde 1.2 kala AA veri girişini durdurmuştu. Ajans, bu duruma gerekçe olarak ‘sahadan bilgi gelmemesini’ göstermişti. Bunun yanısıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in, “AA bizden veri almıyor” demesi, AA’nın verilerini nerden aldığı sorusunu gündeme getirmişti. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, dün personeline yaptığı ‘izahat’te bu soruyu geçiştirmiş, kendini,“Sütte leke var bende yok” diye savunmuştu.

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‘Ya açıklayın ya istifa edin’

Ajansın yaptığı görevlendirmeyi ayrıntılı olarak açıklaması gerektiğini söyleyen Çakırözer, “Şaibe ortadan kalkmalı” dedi.

CHP’li vekilin önergesinde şu sorular yer aldı: “Veri akışının sağlanamadığı saha neresi? Bir siyasi partinin genel merkezi mi? Anadolu Ajansı, 31 Mart yerel seçimlerinde muhabirleri dışında veri sağlayıcı ya da başka bir ad altında görevlendirme yaptı mı?”

Çakırözer, ajans yöneticilerinin bu sorulara cevap vermediği takdirde istifa etmesi gerektiğini söyledi.