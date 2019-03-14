CHP’li Çakırözer’den ‘AKP’li belediye başkanı kaymakamı sürdürdü’ iddiası

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AKP’li Alpu Belediyesi Başkanı Rafet Demirtaş’ın tartıştığı Alpu Kaymakamı Ömer Özbay’ın sürgüne gönderilmesini sağladığını iddia etti.

Fotoğraf: Reuters

Çakırözer’in iddiasına göre Özbay bir gün içinde Eskişehir’den Niğde’ye sürüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Çakırözer, iddiasıyla ilgili şunları sordu: “Alpu Belediye Başkanı Rafet Demirtaş ile Alpu Kaymakamı arasında 4 bin TL’lik bir elektrik faturasının Sosyal Yardımlaşma Vakfı bütçesinden karşılanması için tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında Demirtaş’ın Özbay’a ‘Seni sürdüreceğim’ tehdidinde bulunduğu doğru mudur? Alpu Kaymakamlığı görevinden alınıp, Altunhisar Kaymakamlığı’nda görevlendirilmesinin gerekçesi Belediye Başkanı Demirtaş ile arasında yaşanan tartışma mıdır?”