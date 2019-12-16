CHP’li Çakırözer: İktidar sel mağduru çiftçiyle dalga geçiyor; zarar karşılanmıyor

Eskişehir’de, haziran ayında yaşanan sel ve dolu felaketinde zarar gören dokuz ilçede, 2 bin 179 çiftçi, 53 milyon TL zarar etti. Ancak iktidar, bu zarar için 440 bin TL yardım yapma kararı aldı.

Fotoğraf: eskisehirdenhaberler.com

Cumhuriyet’ten Arif Anbar’ın haberine göre CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Eskişehir’deki çiftçilerin yardımlarının ödenip ödenmediğini sorması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eskişehirli sel mağduru çiftçiler için AFAD’a 440 bin TL ödenek aktarıldığını söyledi.

Reklam

Çakırözer, devletten ortalama 24 bin TL afet yardımı bekleyen çiftçilerin, açıklanan tutar ile 201 lira ile yetinmek zorunda kalacaklarına dikkat çekti.

‘Çiftçi çaresizlik içinde ortada kaldı’

Sel felaketi sonrasında bölgedeki ilçeleri ve köyleri tek tek dolaşan Çakırözer, “Sorumluluk sahipleri zarar gören çiftçiyle dalga geçiyorlar. O selden 2 bin 179 çiftçimize ait 114 bin 57 dekar arazi zarar gördü ama Cumhurbaşkanlığı sadece üç ilçe için ödenek veriyor” dedi.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Eskişehir’de daha geçen yılın tohum destekleme ödemeleri yapılmadı. Üstüne haziran ayında sel vurdu. Aralık ayı geldi ancak bahsedilen 440 bin TL de ödenmedi. Çiftçi çaresizlik içinde ortada kaldı. Borcu borçla döndürmeye çalışıyor. Bu çiftçiden nasıl üretim bekleyeceksiniz?”



Reklam



