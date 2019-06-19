CHP’li Çakır’dan İSKİ mülakatlarında torpil ve usulsüzlük iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), 7 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasındaki mülakatlarda adayların dini bilgilerini sorguladığı; çoğu adayın başvuru sırasında AKP’li vekilleri referans olarak kullandığı öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

İSKİ Aralık 2018’de 58 branşta 461 personel alımı yapacağını duyurmuş, 17 Mayıs’ta mülakat sonuçlarını açıklamıştı.

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CHP’li İBB meclisi üyesi Orhan Çakır, Twitter gönderisinde İSKİ personel alımındaki ‘haksız ve partizanca uygulamalar’a dikkat çekti. Konuyla ilgili kendisine gelen ihbarları ve mülakat sırasında sorulan ‘ilginç’ soruları Sözcü’yle paylaştı.

Çakır elindeki ihbarlara dayanarak İSKİ’de işe alınacak mühendis, mimar, şehir planlamacı, kimyager ve teknikerlere ‘Sübhaneke duası cenaze namazında nasıl okunur? Tilavet secdesi nedir? İHH’nın açılımı nedir? TÜGVA’yı duydunuz mu? Rabia işaretinin anlamı nedir? Ensar Vakfı’nı biliyor musunuz? Necip Fazıl’ın ‘Çile’ kitabını okudunuz mu?’ gibi sorular yöneltildiğini söyledi.

Mülakat sürecinde usulsüzlük ve torpil olduğunu vurgulayan Çakır, başvuran adayların birçoğunun referans olarak AKP’li milletvekillerini ve belediye başkanlarını gösterdiğini belirtti.

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Mülakattan dört ay sonra açıklanan işe alım listesine KPSS Türkiye birincisi ve ikincisinin bile giremediğini söyleyen Çakır şöyle devam etti: “Kimya mühendisliğinden 96 KPSS puanlı Türkiye genelinde ve İSKİ listesinde birinci sırada olan aday elenmiş. İnşaat Teknisyenliği alanında altı kişilik kadro için 30 kişi mülakata giriyor. Mülakat listesinde birinci sıradaki 85 KPSS puanlı aday eleniyor ve otuzuncu sıradaki aday ise 70 KPSS puanıyla atanıyor. KPSS listesinde genel olarak en alt sıradakiler başarılı olmuş. Tam bir partizanlık örneği yaşandı.”