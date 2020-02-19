CHP’li Bülbül: Böyle giderse Aydın, JES’lerden sonra madenlerle anılacak

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın’ın üç ilçesinde daha maden arama ve işletme çalışması yapılacağını belirterek, “Aydın böyle giderse JES’lerden (Jeotermal santral) sonra madenlerle anılan bir şehir olacak” dedi.

Fotoğraf: Kuzeyormanlari.org (Temsili)



CHP’li vekil, Karacasu, Kuyucak ve İncirliova ilçelerindeki toplam 110 hektarlık arazinin, maden arama ve işletme yapılması için ihale edileceğini kaydetti.

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CHP’li Bülbül, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Önerge şöyle:

-İhaleye çıkarılan 110 hektarlık arazinin ne kadarı 1. sınıf tarım arazisi kapsamındadır? Söz konusu alanlardaki tarımsal üretim nevi ve miktarı ne kadardır?

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-110 hektarlık alan içerisinde orman arazisi var mıdır? Var ise kaç ağaç maden arama/işletme nedeniyle kesilecektir? Kesilecek ağaçların yaşları ve türleri nedir? Ormanlık arazinin yok edilmesinin ekosisteme vereceği zararlarla ilgili bir çalışma yapılmış mıdır? Bu zararlarla ilgili alınacak önemler var mıdır? Varsa nelerdir?

-İncirliova İlçesinde ihale edilecek alanı da kapsayan bir bölgede 2016 yılı Temmuz ayında bir yangın çıkmış ve yaklaşık 80 dekarlık bir alan söz konusu yangın ile zarar görmüştür. Zarar gören alanda neden ağaçlandırma çalışması yapılmamıştır? Yangının ardından bölgenin maden işletmesine açılması bir tesadüf müdür?

-İncirliova ilçesinde ilçe merkezine 2 kilometreden daha az mesafede kurulması planlanan 2. grup madenlerin aramasına yönelik yapılacak olan çalışmalar neticesinde ilçe merkezinde ikamet etmekte olan 26 bin 658 kişinin mağduriyeti nasıl giderilecektir?

-Aydın’da kaç hektarlık bir alanda maden faaliyetleri için arama ve işletme ruhsatları verilmiştir?