CHP’li Böke’ye yönelik suikast ihbarı yapıldı: Dimdik ayaktayım ve yalnız değilim

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin dün gece katıldığı televizyon programında kendisine suikast düzenleneceği yönünde ihbar geldiği, CHP’li vekilin evine polis koruması eşliğinde götürüldüğü belirtildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre dün gece CNN Türk’te konuşan Böke’ye suikast düzenleneceği ihbarı geldi. Böke’nin ihbardan yayın sona erdiğinde haberi olurken, programın sunucusu Şirin Payzın ve kanal yetkilileri ‘yaşam tehlikesi’ gerekçesiyle kendisinden polisler gelene kadar kanal binasında kalmasını rica etti. Böke, CNN Türk binasına gelen polis ekipleri eşliğinde havaalanına giderken uçağa da ekiplerin nezaretinde bindi.

Ankara’ya gelen Böke’yi özel tim polisleri karşılarken, güvenlik görevlileri benzer bir suikast ihbarının emniyete de yapıldığını, ihbarın ciddi olduğunu ve bunun üzerine polisin alarma geçtiğini söyledi.

‘Korku iklimi milyonlara uygulanıyor’

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Böke, bir gazetecinin kendisine “Geçmiş olsun” demesi üzerine, ”Geçmiş olsun mesajını tehdit edilen herkes adına alıyorum. Bugün yaşatılan korku iklimi kendi sesini özgürce çıkarmak isteyen milyonlara uygulanıyor. Biz demirden korksak trene binmezdik. Biz çocuklarımızın geleceğine dair bir endişemiz olmaza siyasete girmezdik” diye konuştu.

‘Dimdik ayaktayım ve asla yalnız değilim’

Tehditlerden korkmadığını belirten Böke, “Eğer çocuklarınızın korkmadığı bir Türkiye inşa etmek istiyorsak, hepimizin korkusuzca ortak bir mücadele vermesi gerekiyor. Bu tehditler bizi yıldıramaz. Biz aydınlık bir Türkiye inşa etmek için arkamızda milyonların gücüyle, bütün Türkiye’nin çocuklarının gözündeki ışıltıyla bir mücadelenin parçasıyız. Dün yaşanmış olanın kimse için tekrar etmeyeceği bir Türkiye için ben dimdik ayaktayım ve ben biliyorum ki asla yalnız değilim” dedi.