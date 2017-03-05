CHP’li Böke’ye göre ‘Karargah rahatsız’ haberi kurgu: Sandığa malzeme ediliyor

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, hükümetle Doğan hükümetle Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberin kurgu olduğunu söyledi.

Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Böke, Türkiye’de siyaseti siyasetçilerin yapması gerektiğini ve Genelkurmay’ın görev tanımı içerisinde siyasetin yer almadığını belirterek, “Türkiye’nin meseleleri bu değilken bunları mesele ediniyor olmasından müthiş rahatsızlık duyuyoruz. Eski reflekslerle bu konuları siyasete malzeme etme alışkanlığının ortaya çıktığı bir kurguydu bu. Haberin içeriği de öyleydi, haberin kendisi de öyleydi” dedi.

‘Türkiye’de bir darbe endişesi mi var?’

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsünün serbest bırakılmasının referandumdan önceye denk gelmesini eleştiren Böke, “Türkiye’de bir başörtüsü tartışması yokken, tam da referanduma giderken neden bu meselenin tartışılması için zemin açıldı? Türkiye’de bir darbe endişesi var mı? Bizim elimizde böyle bir bilgi yok. Eğer varsa, korku salmak yerine iktidar buna engel olmalıdır. Bu haberin sandık için siyasete malzeme edilmiş unsurlar barındırması şüphe çekici. Siyasetin derdi bu olmamalı” dedi.

Ne olmuştu?

Hürriyet geçen cumartesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah kaynakları’nın ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Sosyal medyada iktidara yakın gazetecilerden yükselen eleştirilerin ardından hükümet de Hürriyet’i hedef almış, Başbakan Binali Yıldırım, gazeteyi ‘ayar vermeye çalışmak’la suçlamıştı.

Şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi, ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da Hürriyet’e iletilen yanıtlarda genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İlk gün haberinin arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç kampanyası’na yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirmişti.

Son olarak gazetenin genel yayın yönetmeni Sedat Ergin görevden alınmış, yerine Fikret Bila getirilmişti.