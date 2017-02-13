CHP’li Böke’den ‘Hayır’a markaja tepki: Milyonlarca yurttaşı terörist ilan ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, iktidar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandumda başkanlık sistemine karşı olanları ‘terör’le anmasına tepki göstererek, ‘Hayır’ kampanyasının ‘zorbalıkla’ engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemi için yürütülen ‘Hayır’ kampanyasının ‘terör’ markajına alınmasını eleştirdi.

Farklı görüşlerden milyonlarca vatandaşın ‘Hayır’ cephesinde olduğuna dikkat çeken Böke, “Hayır’ kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar. Gözleri dönmüş” dedi.

‘Herkes bizi daha çok duyacak’

İktidarın tavrının kendilerini yıldıramayacağını belirten Böke, şöyle devam etti: “Şunu bilin ki ne yaparsanız yapın. Gece yarısı sinsice getirdiğiniz KHK’larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı da, bu ülkenin milyonlarca onurlu insanı da, ‘Türkiye’ diyen bizler de asla yılmayacağız. Bizi yıldırmanız mümkün değil. Gerçekler konuşacak, biz konuşmaya devam edeceğiz. Siz sesimizi kıstığınızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça herkes bizi daha çok duyacak. Terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet, cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak.”

‘Kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin’

Böke, referanduma yaklaşık iki ay varken, gençler ve üniversitelilere de seslendi: “Kimse çocuklarımız üzerinden, bizlerin can güvenliği üzerinden iç siyaset yapma hakkına sahip değildir. İtiraz ettiğimiz düzen de tam budur. Bu anayasa değişikliği teklifiyle karşımıza konan tercih de budur. 80 milyonun ortak görevi Türkiye’de demokrasiyi bu sandıkta yaşatmaya başlamaktan geçiyor. Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrılamayacağınız bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda, olduğunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin.”

‘Bizim çocuklarımız ne için savaşıyor?’

CHP sözcüsü, konuşmasının geri kalan kısmını TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı operasyonuna ayırdı.

Türkiye’nin sınır ötesi operasyonla ‘neyi amaçladığını’ sorgulayan Böke, şöyle devam etti: “Türkiye, AKP’nin yanlış politikaları ve maceracı dış politikası sonucunda, kendi şahsi ihtirasları nedeniyle Suriye’de bir bataklığa gömülmüş durumda. Hükümetin hepimize bir açıklama yapma ihtiyacı var. Orada neler oluyor? Sınır ötesinde bizim çocuklarımız ne için savaşıyor? Şu anda ne durumdalar? Gözetmesi gereken 80 milyonun can güvenliğiyken, maalesef Türkiye’nin dış politikası AKP’nin iç siyasetine malzeme edilmeye devam ediyor.”