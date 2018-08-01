CHP’li Böke uyardı: Vergiler artacak, stagflasyon kapıda

CHP milletvekili Selin Sayek Böke, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlarla ilgili “Stagflasyon kapıda. Acı reçetenin hem yavaşlayan ekonomide artacak işsizlik ve iflas tehditleriyle, hem de buna rağmen sürekli artacak hayat pahalılığı yüküyle çalışanlara, KOBİ’ye, esnafa, bu halkın yüzde 99’una yükleneceğinin habercisi” dedi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapılmıştı.

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Elektriğe konutta yüzde 9, sanayi ve ticarethanelerde ise yüzde 14 zam gelmiş, BOTAŞ, doğalgaza konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldığını duyurmuştu.

‘Baskın seçim baskın zamlarla sonuçlandı’

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sözlerine “Türkiye ekonomisi Saray rejimiyle sert inişe geçiyor. Saray reçetesinin acı olacağı açık! Zamlar, vergiler, azalan ücretler, artan hayat pahalılığı ve işsizlik! Bugün yaşanan bu acı reçetenin başlangıcı” diyerek başlayan Böke, yeni zamların kapıda olduğunu yazdı.

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Böke şöyle devam etti: “Ekmek, Doğalgaz, Elektrik zamlandı. Baskın seçim baskın zamlarla sonuçlandı. Acı reçete hepimizi ama en çok emekçileri, açlık sınırının 1773 TL olduğu yerde 1604 TL asgari ücretle ya da buna yakın kazançlarla geçinmeye çalışan ücretli çalışanları vuruyor. Vergiler artacak. Benzine 22, motorine 14 kuruş zam geldi ama bu zamlar – bugün — ÖTV’den karşılandığı için pompalara – henüz – yansımadı! Yansıyacak. Çok yakında artan vergiler bakkalda, manavda, markette karşılayacak hepimizi. Durgunluk ve hayat pahalılığı bir arada. MB Başkanının açıklamaları kemer sıkma politikalarıyla ekonominin yavaşlayacağını, ancak bu yavaşlamanın hayat pahalılığına engel olamayacağını ortaya koyuyor.”

“Stagflasyon kapıda” diyen Böke, “Acı reçetenin hem yavaşlayan ekonomide artacak işsizlik ve iflas tehditleriyle, hem de buna rağmen sürekli artacak hayat pahalılığı yüküyle çalışanlara, KOBİ’ye, esnafa, bu halkın yüzde 99’una yükleneceğinin habercisi. Ücretler azalacak. MB, ‘Ücretlerin geçmişe endekslemeyi azaltacak şekilde büyük ölçüde enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirleneceğini varsaydık’ diyor. Yıl sonu enflasyon yüzde 20’lere yakın olacak. Oysa hedef yüzde 5″ diye yazdı.

Stagflasyon, ekonomide durgunluk ve işsizlik yaşanırken enflasyonun artması anlamına geliyor.

‘Bir yeni örgütlenmeye ihtiyaç var’

Böke, ‘acı reçete’ye karşı ‘yeni bir siyaset’e ihtiyaç olduğunu savundu.

CHP’li vekil şöyle devam etti: “Türkiye’de rejimin değiştiği gerçeğini siyasetinin içeriğine ve eylemliliğine yansıtacak bir siyasete. Yeni rejimin ekonomik tahribatını, maliyetini topluma gösterecek bir siyasete… Bu tahribatın, Saray’ın halkın yüzde 99’una karşı, üretenleri ezme – rantçı inşaat ve finans sermayesini yüceltme tercihinden kaynaklandığını görecek ve gösterecek bir siyasete ve bunun karşısına tüm bu ezilenleri bu siyasi mücadelede ortaklaştıracak bir yeni örgütlenmeye ihtiyaç var. Acı reçeteyi durdurmanın da rejimi yeniden halkın egemenliğine geçirmenin de yolu buradan geçiyor.”