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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Böke, TTB’ye desteğe gitti: Annemin vicdanını da yanıma aldım

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CHP milletvekili Selin Sayek Böke, yöneticileri gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) destek verdi: “Yakama annemin barış çiçeğini taktım, annemin vicdanını da yanıma aldım, annemin evine gittim.”

Fotoğraf: @selinsayekboke

TTB, Afrin harekatına karşı çıkmış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yöneticileri hedef gösterilmişti. Ankara başsavcılığının İçişleri Bakanlığı’nın suç duyurusu sonrası başlattığı soruşturmasında da TTB Merkez Konseyi üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yedi farklı kentte gözaltına alınanlar Ankara’ya götürüldü.

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Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Böke, “Savaşa alkış tutmamak suç değil, insanlığın gereğidir! Hekimin görevi ölüme karşı yaşamı savunmaktır. Yıllar geçiyor @ttborgtr dün de, bugün de barış diyor. Dün nasıl yaşam hakkı için yan yana durduysak, bugün de barış mücadelesini birlikte yükselteceğiz…#TTBninYanındayız” diye yazdı.

“Yakama annemin barış çiçeğini taktım, annemin vicdanını da yanıma aldım, annemin evine gittim” sözleriyle bir video paylaşan Böke, tabiplere sahip çıkılmasını istedi.

Böke’nin annesi Füsun Sayek, 1996-2006 yılları arasında TTB Merkez Konseyi Başkanlığı yapmıştı. Göz doktoru olan Sayek, yakalandığı meme kanseri nedeniyle 2006 yılında hayatını kaybetmişti.

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