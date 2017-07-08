CHP’li Böke: Toplumun yürüyüşe desteği itirazımın doğruluğunu gösteriyor

Partisindeki sözcülük ve ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinden istifa eden CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılımın, ‘itirazının doğruluğunu zaten gösterdiğini’ söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasından ceza alıp tutuklanmasının ardından Ankara’dan İstanbul’a başlatılan yürüyüş bugün sona erdi.

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CHP, yarın Maltepe’deki sahil dolgu alanında ‘Adalet Mitingi’ düzenleyecek.

‘Bize düşen yeni kanal açmak’

Sputnik’in haberine göre RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, her adımın 10 adıma bedel olduğunu, yürüyüşün geleceği dair umutları artırdığını söyledi.

‘Siyaset normalmiş’ gibi bir zemin olmadığını, normal siyaset kanallarının tıkanmış vaziyette olduğunu ifade eden Böke, “Biz siyasetçilere düşen de toplumu içine alabilecek yeni siyasi kanalları açmak” diye konuştu.

‘Toplum desteği itirazımın doğruluğunu gösteriyor’

CHP’li vekil, yürüyüşün ‘siyasi kanalları açmak yönünde çok iyi bir başlangıç olduğunu’ ifade ederek, mitingin ‘başlangıç adımının sonu’ olacağını kaydetti.

Böke, “Böyle bir hamle 16 Nisan referandumundan sonra yapılsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Geç hiçten iyidir. Bir adım atıldı. Bu adımın kıymetini asla küçümsememeliyiz. ‘Keşke dün atılsaydı’ demek, bugün atılmış olmasının değerini azaltmamalı. Ama şunu söyleyeyim bugün toplumun göstermiş olduğu bu katılım, destek o gün ortaya koyduğum itirazın ne kadar doğru olduğunu da bence zaten gösteriyor. Bu açıdan şahsi bir haklılıktan ziyade, Türkiye’nin o gün ihtiyacını doğru tespit eden bir siyasi itiraz ve o itirazın ne kadar geçerli olduğunu gösteren kalabalıklar bana sorarsanız yarının umudu.”

Böke, 16 Nisan referandumunun ardında 5 Mayıs’ta partideki görevlerinden istifa etmişti. CHP’li vekil, partisini referandumun ardından gerekli adımları atmamakla suçlamıştı.