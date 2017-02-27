CHP’li Böke referandumu ‘tek adam’dan eleştirdi: Yoksulluk, darbe, şiddet, terör getirir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, 16 Nisan’daki referandumu ‘tek adam’dan eleştirdi: “İstikrarsızlık, yoksulluk, hayat pahalılığı getirir; şiddeti, ayrıştırmayı, terörü besler.”

Partisinin MYK toplantı gündemini paylaştığı basın toplantısında anayasa değişikliği referandumuyla ilgili konuşan Böke, eleştirilerini ‘tek adam’ üzerinden getirdi: “Tek adam rejimi istikrarsızlık getirir. Tek adam rejimi yoksulluk getirir. Tek adam rejimi hayat pahalılığı getirir. Tek adam rejimi darbeler getirir. Tek adam rejimi şiddeti, ayrıştırmayı, terörü besler. Tek adam rejiminde cebinizde para erir, biter. Tek adam rejiminde kaos, belirsizlik olur.”

‘Rejimi kalıcılaştırmak istiyorlar’

‘Tek adam’ rejimlerinin Suriye, Irak, Mısır ve Libya’daki örneklerini hatırlatan CHP sözcüsü, Türkiye’nin terör örgütlerinin eline bırakıldığını savunup, “Tek adam olduğu zaman o tek adam kolaylıkla kandırılabilir. Tek adam rejimi ‘Benim iktidarım’ diye kendi siyasi hırsıyla, bir hınçla bütün toplumu yok sayıyor. Hatta o kadar bir hırs ki toplumun yarısını terörist ilan edebilecek kadar gözü dönüyor. Türkiye’ye bu son 2,5-3 yıl içerisinde yaşatılmış olan ve sonunda ekonomik, toplumsal ve siyasi istikrarsızlık getirmiş olan bu tek adam rejimini kalıcılaştırmak istiyorlar” diye konuştu.

Bahçeli’ye imalı çağrı

Basın mensuplarının Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelişi sırasında direğe çekilen Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağıyla ilgili sorusuna Böke şu yanıtı verdi: “Bunun değerlendirmesini Türkiye’de halka bırakmak gerekiyor; ama her konuda bir sözü olan Sayın Bahçeli’nin belki de kendi seçmenlerine anlatacağı bir şey olabilir. Henüz bir şey duymadık kendisinden.”