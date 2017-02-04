CHP’li Böke: Referandumdan ‘Evet’ çıkarsa demokrasi tamamen ortadan kalkacak

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ çıkması halinde demokrasinin tamamen ortadan kaldırılacağını savundu.

Adapazarı’ındaki bir toplantıda konuşan Böke, “Eğer bu anayasa değişikliği gerçekleşirse Türkiye’de bildiğimiz anlamıyla demokratik cumhuriyetin sonu gelecektir. Demokrasi tamamen ortadan kaldırılacaktır. Oysa ki demokrasiye hava kadar, su kadar ihtiyacımız var. Neden diye sorarsanız demokrasinin eksikliğinin ne yarattığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Son 2,5 yıldır fiili bir başkanlık dönemi yaşanıyor zaten” dedi.

‘Rejim değişikliği yapılmak isteniyor’

CHP sözcüsü, anayasa değişikliğiyle birlikte rejim değişikliği yapılmak istendiğini belirterek, “Karşımıza çıkardığı şey bir tek adama bütün iktidarı teslim etmek ve bu tek adama sizlerin oylarıyla seçtiği vekillerin barındığı meclisi fesh etme yetkisi vermek. Tek bir kişi bizlerin kurduğu, bizlerin irademizi teslim ettiği egemenliği temsil eden meclisi fesh etme yetkisi veriyor” diye konuştu.