CHP’li Böke: Artık hepimiz daha fakiriz

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, “2014’ten beri yaşıyor olduğumuz fiili başkanlık yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor” dedi.

Böke yazılı bir açıklamayla TÜİK’in açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonda ‘çift hane’ dönemi

Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve enflasyondaki artışın ekonomik gidişatın vahametini gösterdiğini söyleyen Böke şöyle devam etti: “İktidarın, tüm sessiz kalma ve hiçbir sorun yokmuş gibi davranma ısrarına rağmen, her gün ekonomimizin içinde bulunduğu kritik durumu ortaya koyan gelişmeler yaşıyoruz. TÜİK’in bu sabah açıkladığı ocak ayı enflasyon rakamı, son bir yılın yüksek enflasyonu olarak kayıtlara girdi. Ocak ayı enflasyonu, yıllık bazda yüzde 9.22’ye çıktı.”

Türkiye’nin enflasyonda ‘çift hane dönemi’ne yeniden sürüklendiğini söyleyen parti sözcüsü, “Bir yandan iktidarın yarattığı belirsizlik ve güvensizlik nedeniyle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, diğer yandan da enflasyonda yaşanan sürekli artış nedeniyle, artık 80 milyon olarak hepimiz daha fakiriz” diye konuştu.

‘2016’da turizm gelirlerinin yüzde 30’u kaybedildi’

Hafta başında açıklanan turizm verilerinin, Türkiye’nin 2016 yılında turizm gelirlerinin üçte birinin kaybedildiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Böke şunları söyledi: “Ekonomiye güven şu anda son sekiz yıldan, yani 2009 kriz yılından bu yana, en düşük seviyesinde. Öte yandansa, ihtiyaçlarını gidermek için geliri yetmeyen vatandaşların zaten yüksek olan borç yükü artmaya devam ediyor. Kısacası geldiğimiz noktada, yabancı yatırımcıdan turiste, yerli üreticiden tüketiciye kimse ekonomiye güvenmiyor. Kapasite artırılamıyor, katma değeri yüksek üretim yapılamıyor, turizmde gelir kaybı büyüyor, hayat pahalılaşmaya devam ediyor. 2014’ten beri yaşıyor olduğumuz ‘fiili başkanlık’ yarattığı işsizlikle, enflasyonla ve istikrarsızlıkla vatandaşa büyük bir ekonomik yük olmayı sürdürüyor.”

‘Türkiye ‘yatırım yapılamaz’ ülkeden ‘nefes alınamaz’ ülke haline gelecek’

Vatandaşın borç sarmalından çıkması için belirsizliği ortadan kaldıracak, güven ve istikrar sağlayacak yeni bir ekonomik ve hukuki yönetime ihtiyaç olduğunu söyleyen Böke açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Bu anlayışın bir an önce hayata geçirilememesi halinde Türkiye sadece ‘yatırım yapılamaz bir ülke’ olmayacak, ülkemizde hayat hepimiz açısından ‘nefes alınamaz’ hale gelecek. Bugün gelinen noktada kritik soru şudur. Türkiye, cebimizi eriten, mutfağımızı yakan, Türk Lirası’nı değersizleştiren, ekonomik adalet ve özgürlüğü yok eden bu anlayışa mahkum mu? Türkiye ekonomisinin geleceği, iktidarın göz göre göre atmadığı adımlarla bir karanlık tünele sıkışmak zorunda mı? Yanıtı ise son derece açık ve nettir. Elbette ve kesinlikle ‘Hayır.’“