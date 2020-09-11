CHP’li Böcek makineye bağlı: ‘Yavaş yavaş iyileşecek’

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, makineye bağlı olduğunu, yavaş yavaş iyileşeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Akdeniz Üniversitesi’ndeki kır bahçesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özkan, özel bir hastanede tedavi gören CHP’li Böcek’in, Covid-19 tedavisi sonrasında akciğerlerinde meydana gelen tahribat nedeniyle entübe edilerek solunum cihazına bağlandığı bilgisini verdi.

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Özkan şunları söyledi: “Hastaneyle çok yakın iş birliği halindeyiz. Sürekli haber alıyoruz. Herkes çok rahat o anlamda, hem hastane yönetimi hem de başkanımızın yakınları…. ‘Her geçen gün bir tık daha iyiye gidiyor’ dendi. O iyi bir şey. Ancak yoğun bakımdaki bir hasta için yine de yüzde yüz konuşmak çok uygun olmaz. Yoğun bakımdaki her hasta için bu böyledir. Bir dakika sonra ne olacağını bilemezsiniz makineye bağlı bir hastanın. Makineye bağlı şu anda, o anlamda takipleri devam ediyor. Çok kısa bir zamanda olmasa da yavaş yavaş iyileşecek. İnşallah iyileşip sevdiklerine kavuşur, dualarımız onunla.“

Özkan, toplantının ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Böcek’in tedavi gördüğü özel hastaneye gideceklerini de sözlerine ekledi.