CHP’li Bingöl: Demirtaş’ın savunması, tıpkı Denizlerinki gibi

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Bence bu siyasi tarihimizde önemli savunmalardan biri olacak, tıpkı Denizlerin savunmasında olduğu gibi” dedi.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Demirtaş’ın yargılandığı davanın dün Ankara Sincan Cezaevi Yerleşkesi’nde görülen üçüncü duruşmasını CHP’li Bingöl de izledi.

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CHP’nin insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı, duruşmayla ilgili izlenimlerini anlattı.

Demirtaş’ın tarihe not düşecek bir savunma yaptığını belirten Bingöl, “Savunması nedamet getiren değil, yaptıklarının sonuna kadar bilincinde, bunları savunan, doğruluğuna inanan bir savunma. Bence bu siyasi tarihimizde önemli savunmalardan biri olacak. Tıpkı Deniz’lerin savunmasında olduğu gibi” diye konuştu.

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“Mahkemenin samimi ve belgelere dayanan savunmadan ne kadar etkilenerek tarafsız bir yargılama sonucunda karar alıp almayacağını göreceğiz” diyen CHP’li vekil, Demirtaş’ın Türkiye siyasetinde çok önemli yeri olan bir siyasetçi olduğunu ve en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşarak yeniden faaliyetlerini sürdürmesini dilediğini söyledi.

‘HDP’nin kitlesi belirleyici’

Bingöl, Demirtaş’ın, savunması sırasında “Cumhurbaşkanlığı seçiminde kilit parti biziz” şeklindeki sözleri içinse şunları söyledi: “Önümüzdeki önemli seçimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı seçimi. HDP bağlamında bunu söyledi. Sonuçta HDP’nin hatırı sayılır bir oyu var. Son seçimlerde altı milyonun üzerinde seçmen kitlesi HDP’ye oy verdi. Böyle bakıldığında bu önemli bir seçmen kitlesine tekabül ediyor. Son referandum sonuçlarını göz önüne alırsak bu seçmen kitlesi gerçekten çok önemli ve belirleyici seçmen kitlesinden biri olacak.”