CHP’li Berberoğlu’nun eşi, Yargıtay önünde eyleme başlıyor

Dokunulmazlık kazanmasının ardından hakkındaki davanın durdurulması talebi reddedilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, Yargıtay’ın önünde eylem yapacağını açıkladı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Oya Berberoğlu, her cuma günü görüşe gittiğini, ayda bir kez açık, üç kez de kapalı görüş yaptıklarını söyledi.

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Geçen cuma günü kapalı görüşten çıkınca kızının kendisini telefonla arayarak mahkeme sonucunu bildirdiğini ifade eden Berberoğlu, eşinin eylem kararına ilişkin açıklamasını, kendisinden sonra görüşe giden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e yazdırdığını söyledi.

Oya Berberoğlu, eylem kararını 15 gün önceden bildiğini, karara saygı duyduğunu ve sonuna kadar destekleyeceğini söylediğini belirterek “Şunu söyleyeyim; Enis, hiçbir zaman açlık grevi düşünmedi. Açlık grevini ben de asla desteklemem” dedi.

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Eyleme başlıyor

Oya Berberoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enis Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlığı kazanmasıyla serbest bırakılması için avukatımız Yargıtay’a başvurmuştu. 25 gün dosya bekletildi. Mahkemelerin adli tatile girileceği gün karar verildi. Kararın o gün çıkacağını tahmin ediyordum. Yargıtay’ın anayasayı ayaklar altına almayacağını da düşünüyordum ama aldılar. Bu hafta avukatımız, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi’nin kararına bir üst mahkeme olan 17’nci Daire’ye başvurup itiraz edecek. O daireden davayla ilgili nasıl bir karar çıkacağını hiç tahmin edemiyorum. Biz kendimizi her olasılığa hazırladık. Hukuki süreçte tek yolumuz kalıyor; Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurup sonuç beklemek. Buradan da bir sonuç çıkmazsa artık çare, iç hukuk yolları tükeneceği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmaktır. Ben ne 17’nci Daire’nin, ne de AYM’ye yapacağımız başvurunun sonucunu beklerim. İki buçuk yıldır bekliyorum, daha fazla beklemeyeceğim. Ben de önümüzdeki günlerde Yargıtay’ın önüne gidip nöbet tutarım, konuşurum. Bireysel olarak bunu yapmaya karar verdim.”

‘Artık yeter’

Eşine de eylem yapacağını söylediğini dile getiren Oya Berberoğlu, “Başvuru yapıldıktan sonra ne Enis’i ne de avukatları dinleyeceğim. Eylem yapacağım o kadar. Çünkü yeterince bekledim, artık yeter” diye konuştu.

Oya Berberoğlu, bu süreçte CHP’nin tutumunu da eleştirdi: “CHP genel başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’ yaptı. Bu tarihi bir olaydı. Sağ olsun. Bu yürüyüş sadece Enis için yapılan bir yürüyüş değildi. Bu hepimizin adaleti ve hukuk arayışı içindi. Ama sonrasında CHP’den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik. CHP’de şu anda kurultay talepleri var. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalıyorlar ve yaşanan sürece üzülüyorlar. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım.”

Berberoğlu’nun kararı

MİT TIR’ları davasında hüküm giyince tutuklanan Berberoğlu, 14 Haziran 2017’den beri Maltepe Cezaevi’nde. Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2’nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilmişti.

Bunun üzerine vekil adına yapılan başvuruda, milletvekili seçildiği ve ‘yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandığı belirtilerek davasının durdurulması talep edilmiş, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, talebi reddetmişti.

Karar sonrası Berberoğlu, eşi ve kızı dahil, dışarıyla ilişkisini kesme, kimseyle görüşmeme ve mahkemede savunma yapmama kararı almıştı.