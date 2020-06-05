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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Berberoğlu’na salgın nedeniyle tahliye: 31 Temmuz’da yeniden cezaevinde

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle dün tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Enis Berberoğlu, tahliye edildi. Karar, “HDP’li vekillere virüs bulaşmıyor mu?” benzeri yorumlara yol açtı.

Berberoğlu, 14 Nisan tarihli corona virüsü salgını kapsamındaki tahliye düzenlemesinden yararlandırıldı.

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CHP’li vekil, infaz yasası gereği daha önce yattığı süre nedeniyle açık cezaevine çıkma hakkı kazanmıştı. Açık cezaevindeki tüm hükümlülerin de 31 Temmuz 2020 tarihine kadar salgın önlemleri nedeniyle izinli sayılmasına karar verilmişti. Bu nedenle Berberoğlu da 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildi.

Berberoğlu 18 aylık cezasının 31 Temmuz’a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirecek.

Berberoğlu’na ‘siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

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Dün, Berberoğlu ile birlikte HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın da milletvekilliği düşürülmüştü.

Üç vekil dün gece saatlerinde gözlatına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

HDP’li vekillere virüs bulaşmıyor mu?’

Berberoğlu’nun tahliye kararı sosyal medyada “HDP’li vekillere virüs bulaşmıyor mu?” yorumlarına neden oldu.

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