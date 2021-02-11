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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li Berberoğlu, yeniden milletvekili oldu

CHP’li Enis Berberoğlu, hakkındaki tezkerenin Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden milletvekili oldu.

Fotoğraf: Reuters

Berberoğlu yeniden milletvekili olurken, hakkındaki hukuki süreç de devam ediyor.

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CHP’li vekilin avukatları, Berberoğlu için yeniden yargılama fezlekesi hazırlayan İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak, ‘usul ve yasaya uygun’ yeni fezleke hazırlanmasını istedi.

Dilekçede şunlar kaydedildi: “9 Şubat 2021 tarihli fezlekenin hukukun temel ilkelerine, aleyhe değiştirme yasağı kuralına, usul ve yasaya bariz şekilde aykırı olması sebebiyle keyfilik içeren, müvekkile karşı husumet güdüldüğünün ve objektiflikten uzaklaşıldığının ispatı niteliğinde olan işbu fezlekenin bila ikmal iadesinin istenerek usul ve yasaya uygun yeni bir fezleke düzenlenmesi talebidir.”

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında yargılanıp ceza alan CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği ilk ihlal kararının yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine bir kez daha hak ihlali kararı vermişti.

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İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul başsavcılığının da talebi sonrası, AYM’nin ikinci ihlal karının ardından yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetmişti.

Aynı mahkeme, yeniden milletvekili sıfatı kazanacak Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması ve yeniden yargılanması istemiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na göndermişti.

Berberoğlu’nun vekilliği 4 Haziran 2020’de düşürülmüştü.

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