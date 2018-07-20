CHP’li Berberoğlu’nun davasının durdurulması talebine ret

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.

MİT TIR’ları davasında hüküm giyince tutuklanan Berberoğlu, 14 Haziran 2017’den beri Maltepe Cezaevi’nde. Berberoğlu, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul 2’nci bölge ilk sıradan milletvekili seçilmişti.

Reklam

Bunun üzerine vekil adına yapılan başvuruda, Berberoğlu’nın milletvekili seçildiği ve ‘yasama dokunulmazlığı’nı tekrar kazandığı belirtilerek davasının durdurulması talep edilmişti.

AA’nın haberine göre daire, davanın durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti. Kararda dokunulmazlıkların kaldırıldığı anımsatıldı.

Reklam

Bir üye karşı çıktı

Karara dairenin bir üyesi muhalif kaldı.

Muhalefet gerekçesinde Anayasa’nın 20’nci maddesindeki düzenlemenin, Meclis iradesini ikame ettiği, Anayasa değişikliği iradesini ikame etmediği belirtildi.

Gerekçede şunlar kaydedildi: “Yani Meclis’in iznine tabi olan dokunulmazlık prosedürünü bir defa geçici olarak ortadan kaldırıyor. Geçici geriye dönük askıya alma niteliğinde olan bu hüküm, geçici dokunulmazlığı Meclis kararı ile kaldırılarak yargılamasının önü açılan milletvekilinin tekrar seçilmesi halinde yargılanmasına devam edilebilmesi için Meclis’in yeniden dokunulmazlığı kaldırması zorunluluğunu öngörmektedir.”