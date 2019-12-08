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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li belediyeden enflasyon kadar zam: Ailesinde şiddet uygulayan işten atılacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ailesine şiddet uygulayanları işten atacağını bildirdi.

Fotoğraf: mersin.bel.tr

Belediye ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında üç yıl süreyle iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme belediyeye bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Kültür-Sanat, Bilim ve Ulaştırma şirketi bünyesindeki yedi bin kişiyi kapsıyor.

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Belediye, sözleşme hükmüne göre maaşlarda ilk yıl ortalama 850 lira artış olacağını belirterek yıllık enflasyon oranında zam yapılacağını, sosyal yardımlarda da ortalama yüzde 30’luk artış olacağını kaydetti.

Kadınlar ile erkekler arasında ‘eşit işe eşit ücret’ prensibinin benimsendiği sözleşmede, aile bireylerine şiddet uygulayan personellerin iş akdinin sona ereceği maddesi yer aldı.

Sözleşmedeki ilgili made şöyle: “Eşi, çocukları, anne ve babasına şiddet uygulayan personellerin iş akitleri disiplin kurulu kararı ile derhal feshedilir.”

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