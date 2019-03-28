CHP’li belediye başkanının ’15 Temmuz videosu’ yorumu: İftira

CHP’li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kendisine her şeyin denebileceğini, ancak ‘vatan haini’ denemeyeceğini söyledi.

Fotoğraf: Edirne Belediyesi

İktidara yakın Güneş gazetesi, bugün ‘Darbenin şerefine kadeh kaldırmış’ başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, Gürkan’ın 15 Temmuz 2016’da bir barda çekildiği belirtilen görüntülerine yer verildi. Görüntülerde başkanın “Biz bu geceyi 36 yıl önce yaşamıştık. 36 yıl sonra aynı geceyi bir kez daha yaşıyoruz. Ama o zaman haberimiz yoktu, şimdi haberimiz var” dediği duyuluyor.

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DHA’nın haberine göre Gürkan, bugün kentte Alipaşa Çarşısı esnafını ziyareti sırasında konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gürkan şunları söyledi: “Ben 15 Temmuz’da söyleyeceklerimi tweetlerimle söyledim. Merak edenler tweetlere baksın. Recep Gürkan’a birçok şey diyebilirsiniz, diyemeyeceğiniz şeyler var. ‘Vatan haini’ diyemezsiniz, ‘Bu vatanı sattı’ diyemezsiniz, dedelerimin mezarları yok yani. O yüzden çok rahat, o gecede dediğimiz ortada, hayatımda yaptığım her şeyin sonuna kadar arkasında durdum. Benim o gece ne yaptığım, tweetlerim hepsi ortada. Rahat olun. Allah insanı yakışan iftiradan korusun. Yakışmayan iftiralardan bir şey olmaz alışığız biz.”