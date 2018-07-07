CHP’li belediye başkanından İnce’ye destek: Kurultay imzaları hazır

CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Muharrem İnce’nin parti genel başkanlığına destek verdi.

Kesimoğlu, partinin Tayyip Erdoğan’a kaybeden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye desteğini Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamayla ilan etti.

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Açıklamada, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğru hamlelerle seçim sürecinde umutları yeşerttiği aktarılarak İnce’nin on yıllardır yapılamayı yaparak yüzde 30’un üzerinde oy aldığı kaydedildi.

İnce’nin başarısı için sokaklar, taban ve örgütün çalışmak istediği ifade edilen açıklamada, kentte kendisi dahil beş kurultay delegesi ve yüksek disiplin kurulu üyesinin olağanüstü kurultay için imzalarının hazır olduğunu kaydetti.