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Yaramazlara biraz batar!

CHP’li belediye başkanından İnce’ye destek: Kurultay imzaları hazır

 

CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Muharrem İnce’nin parti genel başkanlığına destek verdi.

Fotoğraf: Reuters

Kesimoğlu, partinin Tayyip Erdoğan’a kaybeden cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye desteğini Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamayla ilan etti.

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Açıklamada, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğru hamlelerle seçim sürecinde umutları yeşerttiği aktarılarak İnce’nin on yıllardır yapılamayı yaparak yüzde 30’un üzerinde oy aldığı kaydedildi.

İnce’nin başarısı için sokaklar, taban ve örgütün çalışmak istediği ifade edilen açıklamada, kentte kendisi dahil beş kurultay delegesi ve yüksek disiplin kurulu üyesinin olağanüstü kurultay için imzalarının hazır olduğunu kaydetti.

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CHP’da adı liderlik için daha yüksek sesle konuşulmaya başlanan Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt veren parti yönetimini dolaylı olarak eleştirirken “CHP’de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur” dedi. 

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