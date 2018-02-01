CHP’li belediye başkanı operasyona karşı: Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinin CHP’li belediye başkanı Kazım Kurt, sınır ötesi harekatı onaylamadığını söyleyerek, “Gariban çocukların şehit olacağı bir savaşı istemiyorum” dedi.

DHA’nın aktardığına göre CHP’li başkan, Eskişehir’de katıldığı bir derneğin etkinliğinde konuştu.

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Savaşı istemediğini belirten Kurt, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Örgütlenmenin en önemli demokratik hak olduğunu, talep olduğunu gözler önüne seriyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Biz, birlikte olursak ayaktayız. Biz, birlikte olursak varız. Ve biz birlikte olursak geleceği kurabiliriz. Şöyle bir sıkıntı var. Biraz önce başkan söyledi. Bir sınır ötesi harekat var. Bu harekat yanlış dış politikalar yüzünden meydana gelmiş bir harekattır. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Gariban çocukların şehit olacağı bir harekatı, bir savaşı istemiyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye’de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum.”