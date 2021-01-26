CHP’li belediye başkanı, İnce’nin hareketine katıldı

Antalya’da İbradı ilçesinin CHP’li ilçe belediye başkanı Serkan Küçükkuru, Muharrem İnce’nin ‘Memleket Hareketi’ne katıldığını duyurdu.

İnce (sağda), kent kent gezerek hareketini tanıtıyor. (Fotoğraf: AA)

CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı ve Yalova milletvekili Muharrem İnce, ‘Memleket Hareketi’ adıyla Türkiye’yi dolaşmaya başlamıştı. İnce, partileşme çalışması kapsamında parti tüzüğünün kabul edildiğini belirtmişti.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan belediye başkanı, ilçenin 34 sene sonra AKP’den alındığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kente onlarca kez uğramasına rağmen ilçeyi ziyaret etmediğini dile getirdi.

CHP’nin ‘kırsaldan oy alamaması’nı bu tavra bağlayan Küçükkuru, Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündem değiştirmek için ortaya attığı laflara cevap verdiğini, kendi iktidar programını halka anlatmadığını ifade etti.

Başkan şöyle devam etti: “(…) Kısır bir döngüde siyaset yapmaktadır. Ben de bu durumdan rahatsız olduğum için partimden istifa ediyorum. Daha etkin siyaset yapacağına inandığım Muharrem İnce’nin başlattığı hareketle kuracağımız partide mücadele edeceğim.”

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DHA, başkanın İnce’nin parti kuruluşunu hızlandırmak ve tüzüğü belirlemek için Nevşehir’de bir otelde kampa giren 80 kişilik ekipte yer aldığını yazdı.