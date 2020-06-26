CHP’li belediye başkanı hakkında ‘dokuz örgüt’ propagandasından soruşturma

İzmir’in Menemen ilçesinin CHP’li belediye başkanı Serdar Aksoy hakkında THKP-C, Devrimci Yol, Devrimci Gençlik, MLKP, MKP, HKO, TKP/ML, TİKKO, KP/İÖ örgütlerinin propagandasını yapmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Menemen cumhuriyet savcılığı, Aksoy hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla fezleke hazırladı. Dosya, savcılığın kanaatinin ardından işlem yapılmak üzere İzmir cumhuriyet savcılığına havale edildi.

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Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında ihbar ve şikayetler üzerine haberde geçen konuşması nedeniyle, Cumhuriyet Başsavcılığımızca terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlem başlatılmış olup, terörle mücadele kanunu gereğince toplanan delillerle beraber evrak fezlekeye bağlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. İşlemler orada yürütülecektir.”

Serdar Aksoy’un ocak ayında CHP Menemen ilçe başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmanın soruşturma açılmasına neden olduğu belirlendi.

Aksoy şunları söylemişti: “Bir zat çıkıyor TV canlı yayınlarında soruyor. ‘Siz kimsiniz?‘ diyor. ‘Sen kimsin?’ diyor. Biz kim miyiz? Söyleyeyim; biz Cumhuriyet Halk Partilileriz. Biz vatanseverleriz. Biz düzgün babayız. Biz ‘dostun bir gülü bana yeter‘ diyen Pir Sultan Abdal’ız. Biz Serez’in esnaf çarşısındaki Şeyh Bedrettin’iz. Torlak Kemal’iz. Biz Ege dağlarında Osmanlı zulmüne direnen Yörük Ali’leriz. Biz sürgündeki Nazım Hikmet’iz. Sürgündeki Yılmaz Güney’iz. Biz sürgündeki Ahmet Kaya’yız. Biz Eskişehir sokaklarında sopalarla dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ız. Biz kim miyiz? Biz Sivas’ta, Maraş’ta katledilen canlarız. Biz Başbağlar’da katledilen insanlarız. Biz Uğur Mumcu’yuz, Bahriye Üçok’uz.

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Biz Kim miyiz? Biz Kızıldere’de öldürülen Mahir’iz. Biz kim miyiz? Biz Diyarbakır cezaevinde ser verip sır vermeyen İbrahim’iz. Biz kim miyiz? Biz; 6 Mayıs 1972 de altındaki sehpayı kendisi itekleyip şehit düşen Deniz Gezmiş’iz. Soruyor muhterem canlı yayınlarda ‘siz kimsiniz?’ diye. Biz; Mustafa Kemal’in askerleriyiz.”