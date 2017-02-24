CHP’li Baykal’a göre ‘Hayır’ önde: Bu yola çıkanlar pişman olacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için yola çıkan hükümetin ‘pişman olacağını’ söyledi.

Antalya’daki bir açılışta konuşan Baykal, yurttaşların anayasa değişikliği paketini anlamadıklarını belirterek, “İktidarın sözcülerine kulak versem, benim de feleğim şaşacak. Söylediklerinin tasarıyla hiçbir ilişkisi yok. Korkutma çabası, yıldırma çabası var. Bunun hayrı ne olacak, hiç öyle bir şey yok” dedi.

‘Bunun güçlü Türkiye’yle ne alakası var?’

Hükümetin söylediklerini kendilerinin de talep ettiğini, ancak bunların tasarıyla ilgili olmadığını kaydeden Baykal, “Güçlü Türkiye için istiyorum’ diyor. Bunu biz de istiyoruz. Bunlar slogandır, hedeftir. Bunun güçlü Türkiye ile ne alakası var? Güçlü Türkiye anayasa değişikliğiyle olacaksa o zaman iş çok kolay, oturur bir anayasa yapar, güçlü Türkiye’yi sağlarız” diye konuştu.

‘Her geçen an ‘Hayır’a çalışıyor’

Baykal, yurttaşlara da şöyle seslendi: “Tapuyu kaptırmayın. Burada verilir mi bu tapu, aman ha, her işin temeli bu. Bunun geri dönüşü yok. Beş yıllığına ver diyor, bir dakikalığına vermem.”

Hükümetin referandumdan istediği gibi bir tabloyla çıkmayacağını savunan Baykal, “Hayır’lar önde görünüyor. Cumhurbaşkanı devreye çıktı, yine olmadı. Her geçen an ‘Hayır’a çalışıyor. Bu referandum Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden kuruluşu gibi bir olay haline dönüşecek. Bu yola çıkanlar pişman olacak” dedi.