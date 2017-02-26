CHP’li Baykal umutlu: ‘Hayır’dan sonra bambaşka bir Türkiye gelecek

Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yurttaşlara “Tapuyu gaptırmayın” diyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan’daki referandumda ‘Hayır’ çıkmasıyla bambaşka bir Türkiye’nin geleceğini söyledi.

Uşak’taki etkinlikte yurttaşlarla bir araya gelen Baykal, halkın sistem değişikliğine ilişkin bir talebi olmadığını, referandumun birinin özlemi nedeniyle “Başkanlık rejimini uygulayalım” demesiyle gündeme geldiğini söyledi.

Türkiye’nin rastlantılara bırakılamayacağını aktaran Baykal, cumhuriyeti ayakta tutan ana sütunun Meclis olduğunu vurguladı: “Meclis’in içinden kilit taşlarını alalım, ondan yeni bir başkanlık inşa edelim yok öyle şey kardeşim, yok öyle yağma.”

‘Tapuyu gaptırmayın arkadaşlar’

Devletin kaderinin ‘tek adam’a emanet edilemeyeceğine vurgu yapan Baykal, Meclis’in halkın yüzde 100’ünün oyuyla seçildiğini, cumhurbaşkanı seçilmek içinse yüzde 51 oy gerektiğini belirtti: “Yüzde 51, yüzde 100’ü fesh edemez. Yüzde 51, yüzde 100’e üstünlük taslayamaz. Herkes haddini bilecek. Üstün irade millettir.”

AKP döneminde PKK’ya farklı zaman ve yerlerde taviz verildiğinden bahseden Baykal, bu kadar hata yapan bir insana “Türkiye Cumhuriyeti’ni tarihi, geleceği ve her türlü hukuku ile sana veriyorum, al bunu istediğin gibi kullan” denilemeyeceğini kaydetti.

Herkesin güçlü bir Türkiye’yi savunduğunu söyleyen Baykal, şunları kaydetti: “Bu anayasanın güçlü Türkiye ile bağı ne, onu bir anlatsana. Bunlar ‘Güçlü Türkiye istiyorsan, buna uyacaksın’ tarzında boş sloganlarla milleti avlayacak. Demirel gibi söyleyeyim, ‘Tapuyu gaptırmayın’ arkadaşlar. Kendi tapunu da kaptırma. Hak senindir, hakkını kimseye verme. Tapu da devletin tapusunu da sakın ha verme. Devletin tapusu senindir. ‘Öyle bir tapum yok’ diye sakın düşünme, o cebindeki Türkiye Cumhuriyeti kimliğin tapudur. 80 milyon bu ülkenin hem maliki, hem hakimidir. Bu tapu hepimize atalarımızdan kaldı. Devletin tapusunu kimseye kaptırmayın.”

‘Hayır’dan sonra bambaşka bir Türkiye gelecek’

Baykal, anayasa değişikliğiyle memurların kararnameyle sözleşmeli yapılacağını savundu.

Yurttaşların teklifi aklı ve vicdanıyla anladıkça ‘Hayır’ demeye başladığını savunan Baykal, şöyle devam etti: “Türkiye’yi yönetenler bugüne kadar ne istedilerse aldı. Sana ‘İktidar’ dedin, verdik. Genel başkandın, milletvekili olamıyordun Deniz Baykal’ın katkısıyla milletvekili olma hakkını verdik. Başbakan değildin, başbakanlığını, Cumhurbaşkanı değildin Cumhurbaşkanlığını verdik. Daha ne istiyorsun arkadaş? ‘Devleti de istiyorum.’ Dur orada. Ona bir güzel ders vermek lazım. O dersi verecek insanda millettir, vatandaştır. ‘Hayır’dan sonra bambaşka bir Türkiye gelecek. O, ‘Evet’ diyecek bürokratlardan tutun da emir komuta zincirine girmiş yargıç, hakim ve adalet mensuplarından, yazamayan, çizemeyen ve konuşamayan aydınlarımıza, devletin imkanlarından havuz medyası içinde nemalananlara bu işin artık sonu geldi. Bunlara ‘Dur’ denildiğinde Türkiye değişecek.”