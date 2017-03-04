CHP’li Baykal Almanya programını iptal etti: AKP’lilere uygulanan yasak etkili oldu

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, anayasa değişikliği referandumu için 5 Mart’ta Almanya’da düzenlenecek toplantıya katılmaktan vazgeçti.

Baykal’ın, Stuttgart yakınlarında Filderstadt’taki Masal Düğün Salonu’nda CHP Baden Württemberg Birliği’nin düzenlediği ‘Referendumda Hayır’ toplantısına katılacağı duyurulmuştu.

Ancak CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Hayri Çiçekdağı, Baykal’ın programını iptal ettiğini bildirdi.

Çiçekdağı, kararda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya’da konuşmacı olarak katılacağı toplantılara izin verilmemesinin etkili olduğunu belirtti.