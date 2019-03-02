CHP’li başkanın iddiası: Büyükçekmece’de ‘görevli’ 5 bin polise oy kullandırılacak

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 31 Mart’taki yerel seçimlerde 5 bin polisin Büyükçekmece’de oy kullanacağı duyumunu aldıklarını söyledi.
Akgün, bu polislerin seçim günü sandıklara görevliymiş gibi getirilerek, oy kullanmalarının sağlanacağını öne sürdü.
KRT TV’ye konuşan Akgün, bu uygulama ile seçim sonucunun değiştirilmesinin amaçlandığını ileri sürdü.
Akgün iddiasını ‘sağ görüşlü iki gazeteciye’ dayandırdığını belirtti.
Büyükçekmece’de Akgün dışında, AKP’li mevcut İstanbul Büyükşehir Başkanı Mevlüt Uysal da başkanlık için yarışacak.
Geçtiğimiz ocak ayında Büyükçekmece ilçesinde boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğü çalışanı bir kişi ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan tutuklanmıştı.
Nüfus memurunun ilçedeki boş dairelere eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında en az 354 kişiyi kaydettiği, ilçe seçim kurulunun da bu kişilere yönelik çalışma başlattığı belirtilmişti. Bu kişiyi AKP’lilerin şikayet ettiği kaydedilmişti.