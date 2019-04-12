CHP’li başkana valilik soruşturması: ‘Mazbata almadan göreve başladın’

İzmir’de valilik, mazbatasını almadan belediyede tebrikleri kabul ettiği gerekçesiyle Torbalı ilçesinin CHP’li belediye başkanı İsmail Uygur’a soruşturma başlattı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre soruşturmada mazbata almadan makama oturduğu öne sürülen Uygur’a ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ suçlaması yöneltildi.

Reklam

Uygur, soruşturmaya dair kendisine bilgi gelmediğini belirterek şunları söyledi: “Seçimden sonraki çarşamba günü ilçe seçim kurulu, bizi arayıp saat 16.00’da mazbatamızı alabileceğimizi söyledi. O arada ilçe başkanımızla konuyu paylaştık, kendisi de partililerimize mesaj attı, perşembe günü göreve başlayacağımızı belirtip saat verdi. Ancak il seçim kuruluna yapılan itiraz nedeniyle mazbatayı alamadık.

Perşembe günü alabileceğimiz söylendi. Aynı günün akşamı partimizin gençlik kolları kutlama tertip etti. Burada da perşembe günü saat 12.00’de belediyeyi devralacağımızı söyledik. Ancak perşembe sabah da mazbatamız verilmedi. Tabii millet de toplandı, insanlara haber verildiği için belediyeye gitmek durumunda kaldık. Bir de zabıta çelenk koymak için gerekli hazırlığı yapmıştı. Çelengi koyduktan sonra alanda bir konuşma yaptık.”

CHP’li başkan, belediyede hiçbir talimat vermediğini ve yetki kullanmadığını belirterek ertesi gün mazbatasını alınca göreve başladığını dile getirdi.