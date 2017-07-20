CHP’li başkana tehdit: Aracına ‘Sıra sende’ yazıldı

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, aracının arkasına sprey boyayla ‘Sıra sende’ yazılarak tehdit edildi.

Dün gece Büyükçekmece sahilinde bulunan bir restorana giden Özer, aracını restoranın bulunduğu alanın biraz uzağına park etti.

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Dönüşte araca bindikten sonra arka lastikten ses geldiğini fark eden Özer, yaptığı kontrolde sağ arka lastiğin bıçakla kesildiğini ve arka tampona kırmızı renkli sprey boyayla ‘Sıra sende’ yazıldığını gördü.

Avukat olan Özer’in, şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırke, polis incelemesinde, lastik bijonlarının da gevşetildiği tespit edildi.

‘Tehdidin siyasi içerikli olduğunu düşünüyorum’

İlçe başkanlığına getirildiği iki yıldan bu yana dava almadığını belirten Özer şunları söyledi:“Doğal olarak işimden ötürü tehdit almam mümkün değil. Bu saldırı ve tehdidin siyasi içerikli olduğunu düşünüyorum. Emniyet güçlerinin bunu yapanları bulacağına da eminim. Polisimize güvenim tamdır. Bu tip tehditlerden de yılıp, korkacak değiliz. Bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.